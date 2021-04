O selecionador nacional, Fernando Santos, é mais uma voz que se ergue contra a criação da Superliga. O treinador campeão europeu por Portugal frisou ser «totalmente contra» e questionou como pode existir maior competitiva com menor competitiva.



«Sou totalmente contra a Superliga e não me passa pela cabeça que isso possa ser viável. Não traz nada de positivo ao futebol. Como pode haver aumento de qualidade com diminuição de competitividade e receitas?», começou por dizer, em entrevista à Renascença.



A UEFA revelou que vai impedir os jogadores que participem na Superliga de disputarem Campeonatos da Europa e Mundiais. Assim, há 11 jogadores habitualmente convocados por Fernando Santos que deixarão de o ser. Apesar de ser contra, o selecionador português interrogou-se «se será melhor a qualidade de um Mundial, Europeu, ou da Liga das Nações sem os jogadores desses clubes».