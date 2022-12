Pepe utilizou as redes sociais para agradecer aos portugueses pelo apoio durante o Mundial 2022. O central do FC Porto citou o conhecido poema «Pelo sonho é que vamos», de Sebastião da Gama, para transmitir uma bonita mensagem de que valeu a pena pela capacidade de todo o país mergulhar no sonho, acreditar e lutar.

«O SONHO

'Pelo sonho é que vamos,

Comovidos e mudos.

Chegamos? Não chegamos?

Haja ou não frutos,

Pelo Sonho é que vamos.

Basta a fé no que temos.

Basta a esperança naquilo

Que talvez não teremos.

Basta que a alma demos,

Com a mesma alegria, ao que é do dia-a-dia.

Chegamos? Não chegamos?

- Partimos. Vamos. Somos.'



E assim foi.

Juntos acreditámos.

Fomos, lutámos!



Obrigado,

SEMPRE PORTUGAL», escreveu o central nas redes sociais.