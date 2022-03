Na última deslocação a Paços de Ferreira, em 2020, o FC Porto perdeu por 3-2. O treinador dos portistas, Sérgio Conceição, assume que jogar na Mata Real é «uma batalha historicamente difícil» e enalteceu que os castores são um «clube consistente a todos os níveis».

«Foi o meu pior jogo. Foi pós Champions League, foi um jogo mau. Não olho a estatísticas, quando são positivas ou negativas, não ligo. Os jogos e os momentos podem ser semelhantes mas não iguais. Não vai ser o mesmo jogo de certeza absoluta. O Paços é diferente dessa altura, nós também. Temos de olhar para nós enquanto equipa, o que queremos e devemos fazer de acordo com a nossa dinâmica e princípios. Temos respeito pelo Paços, olhando também para o que nos pode provocar pelos jogadores e dinâmica coletiva. Não olho para dados históricos», vincou o técnico dos dragões em conferência de imprensa.

O timoneiro dos azuis e brancos realçou ainda que as equipas da Liga «têm qualidade e preparam bem os jogos».

«As equipas técnicas estão recheadas de elementos com qualidade e capacidade, as equipas estão apetrechadas de bons jogadores, temos um campeonato interessante a esse nível, não há justificação. Naquele jogo devíamos ter feito mais e melhor. Amanhã temos de fazer isso para sair com os três pontos», assumiu.

Apesar dos recentes bons resultados, Conceição considerou que «o melhor momento está sempre para vir» e vincou que «dentro de um ciclo positivo há coisas a melhorar».

O FC Porto está a contas com um calendário apertado, mas o técnico portista não quer que «sirva de desculpa», embora reconheça que «ter mais um dia de recuperação é importante nesta fase da época».

«Não tem a ver com os jogos, é com as viagens, chegar às 4 da manhã. Os jogadores ainda têm 90 minutos para ganhar e jogar bem. Depois de Paços, terça-feira entramos em estágio e quarta jogamos com o Lyon, que ontem ganhou 4-1, estive a ver o jogo. É desgastante. Os adversários dizem que o plantel é grande, estamos habituados… É grande q.b. Os jogadores são humanos. Se queria a equipa limpa para defrontar o Paços, o Sporting ou Lyon? Queria, mas não é possível. Estamos num clube grande, em três frentes. Temos de aceitar e olhar para isso de forma inteligente e criativa na gestão do grupo. Mas isso não quer dizer que estou a pensar no Lyon e não no Paços, mas sim porque os jogadores que entram com o Paços têm de me dar garantias a todos os níveis, nomeadamente o físico», explicou.

Paços de Ferreira e FC Porto defrontam-se este domingo, pelas 18h00, em jogo da 25.ª jornada da Liga. Pode seguir este jogo ao minuto no Maisfutebol.