O FC Porto volta a encontrar o Varzim na Taça de Portugal. Durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo dos quartos de final da prova, Sérgio Conceição teve a oportunidade de recordar alguns duelos com a equipa poveira, que disputa atualmente a II Liga.

Como o Maisfutebol recordou no dia do sorteio, o primeiro golo do atual treinador pelo FC Porto foi precisamente frente ao Varzim, para a Taça, na temporada 1996/97.

«Não me recordo bem desse golo, sei porque li. Lembro-me de um jogo em que ganhámos 2-1 na Povoa, na primeira jornada do campeonato, e em que eu fiz um golo. Recentemente, li que ganhámos 4-0 e que fiz um golo, mas não me recordo desse golo», explicou Sérgio Conceição.



Na conversa com os jornalistas, o técnico portista falou igualmente sobre um penálti marcado pelo guarda-redes Nuno Espírito Santo noutra eliminatória frente ao Varzim, na temporada 2002/03 (7-0). A decisão de José Mourinho gerou algum desconforto entre os poveiros, nessa altura.

«Também não me lembro do Nuno bater um penálti contra o Varzim. Regressei no ano seguinte ao FC Porto e foi precisamente porque vi o Nuno a bater um penálti no ano anterior. Tinha de regressar», brincou Sérgio Conceição.

