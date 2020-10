43 minutos bastaram para o Nápoles construir uma goleada na receção à Atalanta, por 4-1, em jogo da quarta jornada da Serie A italiana.

Com Mário Rui no banco, o emblema napolitano inaugurou o marcador aos 23 minutos, por Lozano. Quatro minutos depois, o mexicano bisou e fez o 2-0, vantagem dilatada à meia-hora de jogo por Politano.

A dois minutos do intervalo, Victor Oshimen fez o 4-0 após assistência... do guarda-redes Ospina. O jovem nigeriano aproveitou os festejos do golo para mostrar uma mensagem inscrita numa camisola a pedir para pararem com a brutalidade policial no seu país natal.

Na segunda parte, o máximo que a Atalanta de Gasperini conseguiu fazer foi reduzir para 4-1, aos 69 minutos, por intermédio de Lammers.

Com este resultado, o Nápoles subiu ao terceiro lugar da classificação, com oito pontos, menos do que a Atalanta. Ainda assim, os dois têm mais um jogo do que a concorrência direta.