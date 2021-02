A 18.ª jornada do Campeonato de Portugal realizou-se quase por completo este domingo, após alguns jogos no sábado, ficando completa com mais dois encontros na segunda-feira. As decisões para apurar os oito vencedores de série, que vão lutar pela subida à II Liga, bem como pelo acesso ao apuramento para a nova Liga 3 (do segundo ao quinto lugar), além da permanência no Campeonato de Portugal, estão cada vez mais próximas.

Confira os resultados completos e as classificações atualizadas.

SÉRIE A:

Sp. Braga B-Pedras Salgadas, 1-1

Vidago-Merelinense, 2-1

Vianense-Mirandela, 0-0

Maria da Fonte-Cerveira, 1-0

Lank Vilaverdense-Montalegre, 2-2

Bragança-Águia Vimioso, 0-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sp. Braga B, 45 pontos/17 jogos

2.º: Merelinense, 38/18

3.º: Mirandela, 31/18

4.º: Montalegre, 28/18

5.º: Maria da Fonte, 25/16

6.º: Vianense, 23/17

7.º: Lank Vilaverdense, 21/18

8.º: Vidago, 20/18

9.º: Pedras Salgadas, 19/18

10.º: Bragança, 16/18

11.º: Cerveira, 13/18

12.º: Águia Vimioso, 8/18

SÉRIE B:

Tirsense-V. Guimarães B, 0-2 (sábado)

Pevidém-Felgueiras 1932, 0-0 (sábado)

Berço-Mondinense, 4-1

Fafe-Rio Ave B, 3-1

São Martinho-Brito, 0-1

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Pevidém, 30 pontos/16 jogos

2.º: Fafe, 27/15

3.º: Berço, 23/14

4.º: São Martinho, 23/16

5.º: Felgueiras 1932, 22/14

6.º: V. Guimarães B, 22/14

7.º: Rio Ave B, 19/14

8.º: Tirsense, 18/16

9.º: Brito, 14/14

10.º: Mondinense, 1/15

SÉRIE C:

Leça-Coimbrões, 2-0

Pedras Rubras-Gondomar, 1-3

Trofense-Salgueiros, 1-0

Paredes-Marítimo B, 0-3

Amarante-Vila Real, 1-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Gondomar, 31 pontos/15 jogos

2.º: Leça, 30/14

3.º: Trofense, 29/14

4.º: Amarante, 21/15

5.º: Pedras Rubras, 17/14

6.º: Marítimo B, 17/12

7.º: Paredes, 14/14

8.º: Salgueiros, 13/14

9.º: Vila Real, 12/14

10.º: Coimbrões, 9/14

SÉRIE D:

Beira Mar-Sp. Espinho, 1-1

Castro Daire-São João Ver, 0-3

Vila Cortez-Lusitânia Lourosa, 0-4

AD Sanjoanense-Lusitano Vildemoinhos, 3-0

Canelas 2010-Valadares Gaia, 1-2

Águeda-Anadia (2.ª feira, 20h45)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Anadia, 35 pontos/16 jogos

2.º: Canelas 2010, 35/18

3.º: Lusitânia Lourosa, 33/18

4.º: São João Ver, 31/18

5.º: AD Sanjoanense, 29/18

6.º: Beira Mar, 25/18

7.º: Valadares Gaia, 24/18

8.º: Sp. Espinho, 21/18

9.º: Castro Daire, 19/15

10.º: Águeda, 16/16

11.º: Lusitano Vildemoinhos, 13/18

12.º: Vila Cortez, 4/17

SÉRIE E:

Benf. Castelo Branco-Oliveira Hospital, 1-0 (sábado)

U. Leiria-V. Sernache, 1-0

Alcains-Sertanense, 0-2

Oleiros-Mortágua, 2-2

Marinhense-Condeixa (2.ª feira, 18h30)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: U. Leiria, 43 pontos/18 jogos

2.º: Benf. Castelo Branco, 30/16

3.º: Oliveira Hospital, 29/17

4.º: Oleiros, 25/16

5.º: Marinhense, 22/16

6.º: Sertanense, 19/15

7.º V. Sernache, 17/15

8.º: Condeixa, 16/14

9.º Carapinheirense, 15/16

10.º: Mortágua, 15/16

11.º: Alcains, 14/18

SÉRIE F:

Pêro Pinheiro-Alverca, 0-1 (sábado)

Sacavenense-Sintrense, 4-0

1.º Dezembro-Caldas, 2-1

U. Santarém-Torreense, 0-2

Lourinhanense-Loures, 1-2

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Torreense, 35 pontos/14 jogos

2.º: Alverca, 33/14

3.º: U. Santarém, 32/17

4.º: Loures, 23/16

5.º: Caldas, 23/15

6.º: Sacavenense, 18/16

7.º: Sintrense, 18/15

8.º: Pêro Pinheiro, 18/17

9.º: U. Almeirim, 14/14

10.º: 1.º Dezembro, 12/16

11.º: Lourinhanense, 9/16

SÉRIE G:

Sp. Ideal-Oriental Dragon, 1-1 (sábado)

Real SC-Praiense, 3-1

Oriental-Fontinhas, 1-1

Fabril Barreiro-Sporting B, 0-2

Rabo Peixe-Olímpico Montijo, 0-1

Club Football Estrela-Belenenses SAD B, 1-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: CF Estrela, 40 pontos/17 jogos

2.º: Sporting B, 38/16

3.º: Oriental Dragon, 28/16

4.º: Real SC, 25/18

5.º: Rabo Peixe, 24/17

6.º: Fontinhas, 23/17

7.º: Praiense, 23/18

8.º: Sp. Ideal, 16/16

9.º: Olímpico Montijo, 15/14

10.º Belenenses SAD B, 15/17

11.º: Fabril Barreiro, 12/16

12.º: Oriental, 9/18