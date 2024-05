Esta terça-feira, na cerimónia de despedida do Sevilha, Erik Lamela admitiu que se sente «triste» por sair, mas que os «ciclos terminam».

«Desde que cheguei fizeram-me sentir em casa. Passei três anos maravilhosos neste clube, do qual guardo milhares de recordações. Quando nos tornámos campeões europeus, este clube ficou totalmente imerso em mim. Levarei sempre o Sevilha no meu coração», referiu em conferência de imprensa.

«Hora de fechar um ciclo no Sevilha. Futuro? Vou demorar para decidir bem. Neste momento não tenho nada decidido.Não quero criar falsas expectativas. Quero recuperar desta pequena lesão para uma futura pré-época. O clube que me quiser terá de me contactar. Ainda não decidi», concluiu.

O avançado chegou aos Blanquirrojos em 2021 e sai ao fim de três épocas. No total foram 92 partidas, 16 golos e sete assistências, destacando a conquista da Liga Europa, em 2022/23.

Em final de contrato, o jogador de 32 anos vai ser jogador livre e pode assinar por qualquer clube a custo zero