Rúben Ribeiro, jogador português do Hatayspor, deixou uma mensagem dedicada ao colega Christian Atsu nas redes sociais, em jeito de despedida.

«Descansa em paz, irmão. Adoro-te», escreveu Rúben Ribeiro, em mensagem acompanhada por uma foto de Atsu.

O corpo do internacional ganês foi encontrado sem vida, nos escombros do edifício no qual residia, e que colapsou após o sismo que atingiu a Turquia, há pouco menos de duas semanas.

Antigo jogador do FC Porto e do Rio Ave, Atsu tinha 31 anos.