Portugal e Espanha discutem a passagem à final four da Liga das Nações na próxima terça-feira, em Braga, e o avançado Abel Ruiz alertou os espanhóis para o ambiente que se vive na Pedreira, onde habitualmente joga.

«Não posso dizer como será o ambiente de um Portugal-Espanha em equipas AA porque nunca o joguei, mas, quando jogamos contra grandes equipas, o estádio está cheio e o ambiente é magnífico. Quando enfrentámos os três grandes ou contra o Mónaco ou o Rangers, no ano passado, na Europa, a atmosfera era impressionante. O estádio só tem duas bancadas, mas são muito altas, dá um grande impacto. É espetacular. Está embutido nas rochas. Acho que já venderam todos os bilhetes, vai ser um bom jogo», projetou o jogador do Sporting de Braga em entrevista ao jornal Sport.

Abel Ruiz considerou ainda que a seleção portuguesa «é uma equipa muito forte, de alto nível». «É uma equipa poderosa que vai complicar muito as coisas a Espanha.»

O atacante arsenalista, que foi titular em dois dos nove jogos em que já participou, assumiu que o começo de temporada não correu «como gostaria» e quer «ir entrando na equipa mais vezes».

«Quando tive de jogar, dei tudo», vincou o avançado que soma dois golos e uma assistência.

«A verdade é que temos uma equipa muito boa. Há um grupo muito bom e tem-se notado. Tivemos apenas um empate e foi no primeiro jogo, frente ao Sporting, e defrontámos equipas poderosas, como o Union Berlim, líder da Bundesliga. Estamos numa boa dinâmica», assumiu, antes de avaliar o trabalho de Artur Jorge.

«Vem da equipa B. Já o conhecíamos porque esteve connosco há alguns meses, na minha primeira época em Braga. Ele veio com mais ao menos a mesma ideia, embora com uma mudança de sistema que está a funcionar bem para nós. Aposta num 4-4-2 com algumas variantes e que deu um novo impulso à equipa. Banza e Vitinha têm jogado habitualmente, mas espero entrar no onze com mais regularidade», reforçou.

Abel Ruiz reconheceu que está «muito feliz em Braga», mas deixou o futuro em aberto.

«Deram-me tudo e eu tentei retribuir. Deram-me a oportunidade de brilhar na Europa. Braga é uma cidade muito tranquila e bonita, pequena, onde todos te conhecem. É sempre bom ser reconhecido e apreciado. Sei que jogando bem aqui podem surgir outras oportunidades. Estou aberto a qualquer proposta. Estamos num ano muito motivador e com a ilusão de ganhar títulos. Não é fácil, porque em Portugal é difícil bater os três grandes. A única maneira de vencê-los é criar uma equipa muito sólida e fazer uma boa temporada», rematou.