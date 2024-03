Artur Jorge está muito próximo de se tornar o novo treinador do Botafogo.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Globoesporte e entretanto confirmada pelo Maisfutebol: o treinador prepara-se para deixar o Sp. Braga, de forma a tornar-se mais um emigrante português no futebol brasileiro.

Artur Jorge vai ainda orientar o Sp. Braga em Portimão, na segunda-feira, devendo viajar depois disso para o Brasil, para acertar todos os detalhes e assinar um contrato válido por dois anos: até final do ano de 2025.

Nesta altura, segundo foi possível saber, a transferência só ainda não está fechada porque faltam acertar pormenores relativos ao pagamento que Botafogo tem de fazer para o Sp. Braga libertar o treinador. Artur Jorge, recorde-se, tem uma cláusula de dez milhões de euros, mas John Textor procura mudar as condições financeiras, para não ter de pagar este valor de imediato.

Da parte do treinador, há acordo e tudo se encaminha para que mude de ares nos próximos dias.

Depois de Luís Castro e Bruno Lage, Artur Jorge volta a ser uma aposta do milionário John Textor no futebol português para contrariar a hegemonia do Palmeiras no futebol brasileiro.