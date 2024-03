Depois de vencer o Boavista, na segunda-feira, por 4-0, o Sp. Braga distanciou-se do quinto lugar, V. Guimarães, e aproximou-se do FC Porto. Neste sábado recebe o Estrela da Amadora e Artur Jorge espera que a equipa «não baixe a guarda».

«Na antevisão do jogo com o Boavista disse que o nosso compromisso seria de muito trabalho e dedicação para as jornadas que faltavam para terminar o campeonato e agora não deixa de ser diferente. Queríamos afastar-nos de quem vinha atrás e aproximarmo-nos dos da frente e a jornada foi benéfica para isso, mas não podemos baixar a guarda para prosseguirmos o nosso caminho», explicou esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Relativamente ao próximo adversário, que conta com apenas uma vitória nas últimas 10 jornadas, na altura frente ao Portimonense (3-0), o técnico português elogiou ainda assim a capacidade defensiva e as rápidas transições ofensivas.

Sobre Simon Banza, melhor marcador do campeonato, com 17 golos, juntamente com Gyökeres, o treinador de 52 anos reconheceu o «bom momento» do avançado congolês, mas vincou a importância do objetivo principal: ganhar.

«O Banza está num bom momento em termos de finalização, a equipa também mostrou eficácia defensiva [com o Boavista], tudo fatores importantes para micro-objetivos, dentro do maior que é sempre ganhar», afirmou.

Relativamente à renovação de João Moutinho por mais uma temporada, até 2025, referiu que está «satisfeito porque tem sido um jogador muito importante na equipa, além da experiência, tem uma grande disponibilidade em treino e nos jogos e, dentro de campo, é uma peça importante pelo que joga e faz jogar».

Para o jogo, Álvaro Djaló já está disponível, depois de cumprir castigo, mas Adrián Marín continua lesionado. Niakaté treinou esta sexta-feira, mas ainda está condicionado e é dúvida para o encontro.

O jogo entre o Sp. Braga, quarto classificado, com 46 pontos, e o Estrela da Amadora, 15.º, com 22, joga-se no sábado às 20h30. O Maisfutebol vai seguir o encontro ao minuto.