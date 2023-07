O Sp. Braga apresentou esta segunda-feira os novos equipamentos, principal e alternativo, para a temporada 2023/24.

A camisola principal mantém o registo habitual: vermelho no tronco, branca nas magas. A gola, redonda, também é branca.

Já a alternativa é azul escuro, com um padrão de losangos brancos no tronco. As mangas têm apenas uma cor, o tal azul escuro. O emblema é monocromático.

Refira-se, de resto, que o Sp. Braga está a estrear esta época uma nova marca nos equipamentos.

Veja na galeria acima associada os equipamentos do Sp. Braga para 2023/24, assim como no vídeo em baixo.