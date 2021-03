Abel Ruiz, avançado do Sp. Braga que está ao serviço da seleção espanhol no Europeu de sub-21, foi destacado este domingo pela UEFA.

Na rubrica «habilidade do dia», um pormenor do jovem formado no Barcelona frente à Itália, em que passou a bola a Cucurella de calcanhar, foi publicado nas redes sociais.

A fase de grupos do Euro sub-21 decorre atualmente na Eslovénia. Portugal joga esta noite com a Inglaterra.