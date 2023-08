Pizzi é um dos jogadores mais experiente do plantel do Sp. Braga, e antes de mais um dia de grande importância na sua carreira, o internacional português garante que a equipa está tranquila e confiante.

O médio de 33 anos reconhece que a partida da segunda mão diante do Panathinaikos vai ser complicada, mas diz também que os comandados de Artur Jorge estão prontos para esse duelo.

«A equipa está tranquila, confiante, com muita vontade que o jogo comece. Fizemos uma semana de trabalho muito boa, com os jogadores focados e a dar o máximo. Vai ser muito complicado, como já foi o da primeira mão, por isso agora é descansar e preparar o jogo da melhor maneira. A equipa vai dar uma grande resposta, estamos muito preparados», disse.

«Os pontos fracos guardamos só para nós, analisámos o jogo da primeira mão e sabemos os pontos que podemos explorar e onde podemos fazer mossa, mas temos de deixar isso para nós. Como já disse, a primeira mão foi muito difícil, sabemos que o Panathinaikos quer muito entrar na Liga dos Campeões, tal como nós. Qualquer clube, treinador e jogador quer estar nesta competição e o mais importante é o foco na nossa equipa e no que temos de fazer. Quem errar menos, vai passar à fase de grupos e o nosso maior desejo é que sejamos nós», acrescentou.

Pizzi reconheceu ainda que a equipa grega já demonstrou que é resiliente, e por isso pede um Sp. Braga preparado, seja no primeiro ou no último minuto.

«O Panathinaikos já deu provas do que é capaz de fazer. Não se resume só a essa capacidade de luta e crença até ao final, eles já demonstraram que têm muito bons jogadores. São uma equipa muito consistente. Acho que temos de estar preparados, seja no primeiro ou nos últimos minutos. É muito importante desempenharmos as nossas tarefas da melhor maneira possível. Temos a perfeita noção de que vamos apanhar pela frente um ambiente muito forte. A equipa está muito preparada para conseguir vencer e estar na fase de grupos», concluiu.