O Sporting de Braga deu início à pré-temporada esta sexta-feira, com os habituais exames médicos, mas não faltaram surpresas.

Roger Fernandes, que esteve afastado do plantel principal dos arsenalistas devido ao litígio dos representantes com o clube quanto à renovação e contrato, esteve presente no arranque dos trabalhos. Também André Horta, que esteve cedido na segunda metade da temporada ao Olympiakos, integrou o primeiro dia de pré-época.

Nas imagens partilhadas pelo emblema minhoto, é possível ver que os reforços Thiago Helguera e Robson Bambu também já se encontram à disposição de Daniel Sousa, novo timoneiro da equipa.

Apesar de ter contrato por mais dois anos, Rony Lopes foi autorizado a não se apresentar no início dos trabalhos.

O primeiro jogo oficial do Sp. Braga está marcado para 25 de julho, diante dos israelitas do Maccabi Petah-Tikva, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa.