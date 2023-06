Depois de assegurar a compra de Bruma junto ao Fenerbahçe, o Sp. Braga trabalha para fechar pelo menos mais dois reforços nos próximos dias. O Maisfutebol sabe que o clube minhoto está a negociar com o lateral-esquerdo espanhol Adrián Marín, do Gil Vicente, e o médio brasileiro Vinicius Souza, que pertence ao Lommel SK.

As negociações com Marín, de 26 anos, estão mais adiantadas e caminham para um desfecho positivo já na próxima semana. Alvo antigo dos bracarenses, ainda dos tempos do Famalicão (quando esteve emprestado pelo Granada), o esquerdino deve custar cerca de um milhão de euros.

As conversas por Vinicius Souza, que representou o Espanhol por empréstimo na época passada, ainda estão num estágio inicial. O Sp. Braga desenha a melhor oferta para apresentar ao Grupo City, que é o responsável por gerir o Lommel SK, com quem o jogador tem contrato até junho de 2025.

Hoje com 23 anos, Vinicius Souza foi formado no Flamengo, tendo surgido como um dos principais destaques da formação, mas não obteve sucesso na equipa principal - fez apenas oito jogos oficiais, entre 2019 e 2020.