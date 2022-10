Vitinha, Tormena e Sequeira, jogadores do Sp. Braga, em declarações à SportTV após o empate diante do St. Gilloise (3-3), em jogo da quarta jornada do grupo D da Liga Europa:

Vitinha: «Ainda tivemos uma boa reação [ao 3-3], mas infelizmente não conseguimos chegar à vitória.

Trabalhámos para vencer. A partir do momento em que não o conseguimos fazer, é triste, é difícil, mas vamos reagir e logo, logo vamos voltar às vitórias.

Houve ali 15 minutos no início da segunda parte em que baixámos um bocadinho, depois tivemos a reação, mas infelizmente não chegou.»

--

Tormena: «Sabíamos que ia ser um jogo complicado. Conseguimos vantagem de dois golos na primeira parte, mas depois tivemos muita desatenção, a equipa toda. Nestes jogos é assim, basta relaxar um minuto e complica-se tudo. Deixámo-nos empatar...

Estávamos avisados, mas tivemos desatenções. Sabíamos que na segunda parte iam entrar forte para procurar o empate e, infelizmente, deixámos isso acontecer, sem conseguir fazer nada. É complicado. É trabalhar e tentar melhorar no próximo jogo.

Vamos jogo a jogo. Em todos entramos para ganhar, vamos tentar o nosso melhor, sair com os três pontos e no final vamos ver.»

--

Sequeira: «É bastante frustrante, pois sentimos que na primeira parte fizemos o que devíamos. Depois, não podemos entrar assim na segunda parte. Demos confiança ao adversário e isso paga-se caro.

Ainda assim, tentámos ir atrás do resultado, sabíamos que uma vitória aqui nos deixava em situação boa, mas não foi possível.

Como o jogo se desenrolou, é impossível estarmos satisfeitos com o empate. Tínhamos o jogo bem controlado, porém a entrada na segunda parte deitou tudo a perder.

Não ganhámos, mas o próximo jogo é uma nova oportunidade para procurarmos a vitória