O Spartak de Moscovo oficializou esta segunda-feira a contratação do treinador Rui Vitória, como o Maisfutebol tinha adiantado.



O técnico português deixou o Al Nassr, da Arábia Saudita, em dezembro de 2020, tendo cumprido dois anos e meio no clube de Riade, conquistando um título de campeão nacional.

Ora o currículo de campeão é precisamente uma das razões pelas quais o Spartak definiu Rui Vitória como uma prioridade, ele que foi também duas vezes campeão pelo Benfica. O clube russo definiu como objetivo prioritário voltar a ser campeão e vê em Rui Vitória um homem com experiência em conquistar títulos.



Rui Vitória e a sua equipa técnica assinaram um contrato válido por duas temporadas.



A escolha do treinador português motivou uma demissão no clube russo.