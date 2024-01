As obras no Estádio José Alvalade continuam e o Sporting mostrou, esta sexta-feira, alguns detalhes da renovação em curso, nomeadamente das vigas do estádio, que eram amarelas e vão passar a ser verdes.

«Só há um caminho, o caminho verde», assinalou o Sporting, numa publicação nas redes sociais, esta sexta-feira, mostrando detalhes da pintura.

Recorde-se que, no interior do recinto, a mudança para cadeiras verdes estabeleceu-se em 2021 e, mais recentemente, já em 2023, entre as remodelações em curso, houve também obras no balneário.

Também em meados de 2023 houve, no exterior, a remoção dos azulejos de Alvalade.