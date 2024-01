Ruben Amorim recusou comentar as declarações de Vítor Baía, que em declarações ao jornal O Jogo afirmou que Viktor Gyökeres já deveria ter sido expulso várias vezes nesta época.

«Não recuso a defesa dos meus jogadores. Recuso comentar palavras de pessoas de outros clubes», disse o treinador do Sporting após ter sido confrontado com as declarações do vice-presidente do FC Porto.

Questionado se não temia que os jogadores ficassem descontentes por não os defender publicamente numa situação destas, Amorim garantiu que defende os jogadores nos contextos em que entende que tem de o fazer. «Os jogadores sabem que eu os defendo. Talvez sintam que não os defendo no aspeto da arbitragem, mas acho que a melhor maneira de os defender é ser como sou.»

E acrescentou: «Defendo-os bastante quando é para renovar contrato e coisas que mudam a vida deles. Aposto que não tiveram de certeza um melhor treinador do que eu nesse aspeto. E isso é defender os jogadores: o resto é resto», rematou.