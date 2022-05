Ruben Amorim comentou neste sábado, após o último jogo da época, a substituição de Palhinha para a ovação, numa altura em que as notícias sobre uma possível saída do médio têm aumentado.

«O Palhinha é sempre fundamental na nossa equipa. Saiu porque merece reconhecimento e palmas no final, tal como o Tabata. O Palhinha não teve ano tão fácil por causa de lesões e depois porque o Ugarte entrou. Mas as características dele não mudam, nem a forma como o treinador acredita nele.

Devo-lhe muita coisas pelo impacto que ele teve nas minhas equipas desde que sou treinador. Claro que tenho de fazer escolhas e por vezes preferi o Ugarte, mas o Palhinha para mim é fundamental. São todos, mas estou preparado para perder qualquer jogador da nossa equipa.

Temos agora o Pablo [Sarabia] e estão aí as estatísticas [marcou um quarto dos golos do Sporting esta época]. Temos de recuperar esses golos com outros jogadores. Mas podemos relembrar o que foi o ano passado e abaixamento do rendimento do Pote. A equipa funciona muito como um bloco e eles arranjam sempre solução. Nem é tanto o treinador, são eles.»