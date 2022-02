O Sporting vai a eleições para a presidência do clube no dia 5 de março e, apesar de querer passar ao lado disso, Ruben Amorim, treinador da equipa de futebol dos leões foi questionado sobre o que fará caso o atual presidente, Frederico Varandas não vença o sufrágio.

«Não coloco cenários. Eu tenho ligação diferente com esta direção, por razões óbvias. Apesar de já ser sócio do Sporting – porque todos os funcionários são - não me sinto no direito de me intrometer numa decisão que é dos sócios, estando a apoiar este ou aquele candidato», começou por dizer.

«Eu acredito que esta direção vai ganhar, mas não vou opinar sobre isso e muito menos irei votar, porque neste momento não me sinto no direito de opinar. Vou cingir-me ao papel de funcionário do clube», rematou.