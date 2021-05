O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da BTV, após a derrota frente ao Benfica (4-3), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[Análise à partida] «Jogo complicado, uma primeira parte difícil, onde poderíamos ter criado mais perigo. O Benfica entrou bem, fez três golos, e depois conseguimos reduzir. Ao intervalo acreditámos, voltámos a sofrer. Fomos atrás do resultado, demonstrámos muito coração e a força que temos.

[Opção por Palhinha e João Mário no banco] Não, não me arrependi. Faz parte do nosso crescimento, mais vale sofrer agora, que somos campeões, do que sofrer no futuro. Eu é que não ajudei muitos os jogadores, porque mudei muito. Eles portaram-se muito bem.

[Primeira derrota] Não, não saio feliz, queríamos manter a invencibilidade. Os adeptos queriam, nós também, mas o mais importante está feito. Estamos a preparar o futuro, e os jogadores não têm culpa que o treinador mude tudo ao mesmo tempo.»