O futebolista do Sporting, Dário Essugo, estreado na equipa principal por Ruben Amorim na época passada e já com mais duas aparições em 2021/2022, recordou uma aposta com o colega de equipa Ricardo Esgaio, em que foi obrigado a pagar 200 euros devido a um jogo com uma tabela de basquetebol no ginásio.

Essugo, de 17 anos, habitual opção na equipa B esta época, lembrou um dia em que estava com Esgaio, Tabata e Rúben Vinagre no ginásio e em que apostou 200 euros em como Esgaio não colocava a bola dentro do cesto de basquetebol, algo que o lateral-direito português acabou mesmo por conseguir.

«Vou ser sincero, quando isso aconteceu, não dormi bem nesse dia. “Como é que eu vou arranjar os 200 euros?”. E o Esgaio a falar comigo: “miúdo, eu quero o dinheiro”. E eu: “Esgaio, calma, vou pagar”. E ele: “miúdo, quero já amanhã”», disse Essugo, na mais recente edição do podcast ADN de Leão, lançada esta terça-feira.

«O que é que eu disse aos meus pais? Inventei outra multa, do clube. E eles: “agora como é que vai ser e não sei quê…”. Mas eu disse mesmo a verdade à minha mãe, com o meu pai estava com aquele receio, mas à minha mãe eu disse e ela: “toma lá os 200 euros e leva”. As apostas que fazemos, por exemplo, no ginásio, são apostas só de dizer. É só de boca, mas eu trouxe os 200 euros! Mas eles foram amigos, disseram que estas apostas eram só de boca. Mas eu por acaso nesses dois dias, eu tive pesadelos», referiu Essugo, antes de explicar verdadeiramente como tudo aconteceu.

«Estava eu, o Vinagre, o Tabata e o Esgaio no ginásio e o Esgaio disse: “quanto é que me dás, se eu acertar aqui?”. E eu comecei assim “cinco euros”. E ele: “miúdo, estás na equipa A, vais dar-me cinco euros?”. E eu: “é o que posso dar”. E ele: “20”. E eu, ok. Vinte euros. Chegou o Vinagre: “50”. E o Tabata: “100”. E eu, que fui na emoção, disse 200. Foi mesmo na inexperiência, miúdo. Mas ele mete de primeira e diz: “miúdo, quero o meu dinheiro!”. Mas para mim foi uma boa lição, mas ele depois foi amigo. E o mais engraçado é que os 200 euros que eu dei, a minha mãe mandou-me MBWay, eu fui levantar e eram só notas de dez euros. Mas ele não aceitou. Ele estava a gozar comigo, era só mesmo para ver se eu ia trazer o dinheiro», referiu.