Ruben Amorim abordou a situação de Fatawu Issahaku, médio internacional ganês que pertence aos quadros do Sporting, mas ainda não teve oportunidade de se estrear pela equipa principal. O técnico garantiu que o jovem de 18 anos vai integrar a pré-temporada.

«Pelo menos a pré-época vai fazer. Acreditamos nele pelo que temos visto, temo-lo chamado. Fez uma pequena adaptação na equipa B para ele crescer fisicamente e adaptar-se à vida e à forma de estar do clube, que é transversal da equipa B à equipa A. Nota-se que precisa de conceitos táticos, normal porque é jovem e jogava num futebol completamente diferente. Tem um talento muito grande, é muito rápido, chuta de muito longe e de várias zonas do terreno. Pode aprimorar muita coisa. Contamos com ele e só depende dele pertencer à equipa A. Na minha cabeça é jogador da equipa A, como muitos outros», afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Amorim reforçou a confiança no jogador, que foi convencido a assinar pelos leões, e explicou a gestão dos futebolistas jovens.

«Contamos com ele e acreditamos muito nele, dai o trabalho muito grande para o convencer, sabendo que havia muitos clubes que o queriam. Temos esta vantagem do projeto, que sabem que depende deles, sendo jovens ou não, participar na equipa principal. Podem baixar ou subir, consoante o rendimento. Inácio, Matheus, Nuno Mendes subiram mas não sabíamos o que podia acontecer. Depende mais dele do que do treinador», concluiu acerca do médio que chegou ao clube em fevereiro.

Com oito jogos pela seleção principal do Gana, adversária de Portugal no Mundial 2022, Issahaku Abdul Fatawu foi eleito o melhor jogador da CAN de sub-20 do ano passado, prova conquistada precisamente pelos ganeses.

No ano passado, emprestado pelo Steadfast ao Dreams FC, fez seis golos em sete jogos na primeira divisão ganesa.