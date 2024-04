Geny Catamo é, por estes dias, o nome mais falado no futebol nacional. O jogador moçambicano bisou na vitória do Sporting no dérbi do passado sábado com o Benfica por 2-1, que deixou os leões cada vez mais perto do título de campeão nacional.

O camisola 21 dos verdes e brancos está, agora, em grande, mas a viagem até aqui não foi nada fácil. Geny começou no modesto Maxaquene, passou pelo Black Bulls, ambos de Moçambique, antes de rumar ao Amora, de onde saiu para o Sporting.

Pelo meio, fez testes no FC Porto e no Galatasaray, onde não ficou devido à tenra idade. Apesar das contrariedades, o jogador, de 23 anos, nunca desistiu do sonho de ser futebolista, que foi alimentado por Valdo Victor Mabule, o seu primeiro treinador no Maxaquene.

Mais conhecido por Mr. Baggio em Moçambique, Valdo falou com o Maisfutebol e contou-nos como conheceu o agora jogador do Sporting, quando este tinha apenas oito anos.

«Num treino, o Bruno Langa (antigo jogador do Desp. Chaves, agora no Almería) rematou e marcou. A bola foi parar ao sítio onde o menino Geny Catamo estava sentado, num beco do campo de habitação. O menino levantou-se, pegou na bola, deu uns três/quatro toques e "pimba". Bola na minha direção. Eu observando aquilo, vi dotes de um bom pé esquerdo, técnica a dar toques. Eu chamei o menino. "Menino, aproxima-te". Ele aproximou-se, eu cumprimentei-o. Perguntei-lhe: "Tens algum problema em jogar com estes manos aqui, sendo pequenininho? Tens medo?" Ele disse que não, que podia treinar com eles», começou por contar.

Ao Maisfutebol, Valdo recordou os tempos com o menino Geny, que «marcava 70 a 80 golos por época» e que «chorava na carrinha quando perdíamos». Na altura, o treinador colocou Catamo a «10», mas lembrou que o jovem insistia em jogar à defesa para ajudar a equipa a não sofrer golos.

Mr. Baggio via qualidade no agora internacional moçambicano «para marcar golos» e a verdade é que não foi o único a ver talento no atual jogador do Sporting, de Ruben Amorim.

«No início de uma época, soubemos que ele estava no programa de caça-talentos do FC Porto do Black Bulls. Ele passou, foi um dos escolhidos. Viajou para Portugal, ficou lá um bom tempo, mas depois voltou e foi para a África do Sul. Mais tarde regressou, devido à idade, e disse que ia arrumar tudo porque ia para a Turquia, para o Galatasaray. Por causa da idade também não pôde ficar lá», recordou.

Geny acabou mesmo por rumar a Portugal, mas para o Amora e nunca se esqueceu de quem o ajudou nos primeiros tempos como futebolista.

«Quando estava para ir para o Amora pediu-me para ir ver o seu último jogo em Moçambique, pela seleção. Eu não tinha dinheiro nem para o transporte, quanto mais para o bilhete. Ele disse-me que quando chegasse a Maputo que me enviava o dinheiro e ele mandou. Eu fui assistir ao jogo e lá nos despedimos», continuando.

«Depois só me contactou quando foi para o Sporting. Mandou-me fotos, disse que estava a assinar contrato. Agradeceu-me por tudo e eu disse que não tinha nada a agradecer. Eu sou sportinguista, o meu maior sonho era vê-lo no Sporting e ele conseguiu lá chegar. O objetivo que ele tinha sempre na mente era chegar aos três melhores do mundo», revelou-nos.

Valdo tem hoje uma academia em Tete, uma cidade a mais de 1000 quilómetros de Maputo, e que conta com mais de 100 crianças, que se inspiram em Geny Catamo. Mesmo a terminar a entrevista, o treinador deixou um pedido ao ídolo dos jovens moçambicanos.

«Desculpem, é possível fazerem chegar isto ao Geny Catamo? Se eu tenho a academia aqui é graças a ele, que sempre me disse para não desistir de ajudar os miúdos. Gostaria que ele desse um apoio a estas crianças, que se inspiram nele, que precisam de material para treinar. São mais de 100 crianças e só tenho 10 cones…Gostaria muito que ele pudesse ajudar.»

Alvalade, dia 6 de abril de 2024. Minuto 91. Canto do lado esquerdo. Florentino afasta para a entrada da área. Aparece Geny Catamo, que faz golo. E agora? Vai voltar a fazê-lo?