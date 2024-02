Paulinho, Koba Koindredi, Leonardo Barroso e Mariana Rosa, futebolistas do Sporting, e Daniela Loura, voleibolista do clube, visitaram esta terça-feira o lar de idosos da Santa Casa de Misericórdia do Barreiro, em Setúbal.

Segundo pode ler-se na nota publicada, «foi mais uma ação protagonizada pelo emblema verde e branco e inserida no projeto de responsabilidade social, coordenado com a Fundação Sporting, que tem aproximado o clube e os seus atletas da comunidade envolvente com iniciativas mensais desde o último trimestre de 2023».

«No lar da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, as tardes começam com actividades e jogos para todos os gostos e desta vez contaram com participantes muito especiais que ajudaram a quebrar a rotina: à vez, Paulinho, Koba Koindredi, Daniela Loureiro, Leonardo Barroso e Mariana Rosa passaram a tarde em convívio com os vários utentes, jogando ao dominó ou ao mikado, entrando num jogo de perguntas e respostas para testar a memória e participando também numa aula de ginástica. E também não faltaram utentes devidamente equipados com as cores e camisolas do Sporting e alguma emoção à mistura», lê-se ainda.

«Foram bons momentos. Fomos muito bem recebidos, o carinho é muito grande e há sempre aquele sentimento de estar com pessoas mais velhas, como com os nossos avós, e que gostam muito do Sporting», afirmou Paulinho.

