O jogador do Sparta de Praga, Jakub Jankto, decidiu revelar ao mundo que é homossexual. Ora, Ruben Amorim foi questionado acerca da homossexualidade no futebol e frisou que «não há discriminação», embora tenha admitido que o tema «é um tabu» no desporto.



«Pela minha experiência não há discriminação. É isso sim, um tabu. No mundo atual seria estranho haver esse tipo de problema, vejo isso com normalidade, até porque tenho dois filhos e era algo que não me envergonharia. É um não assunto», comentou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Midtjylland, do playoff de acesso aos quartos de final da Liga Europa.



Os dinamarqueses jogam contra o Sporting, em Alvalade, às 20h00, esta quinta-feira.