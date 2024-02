Será que o Sporting pode conquistar a Liga Europa e o campeonato nacional? Ruben Amorim lembrou que é preciso muita sorte para conquistar a Liga nacional e ainda mais sorte para vencer uma prova de clubes da UEFA.



«Temos de ter noção de que estão equipas de grande nível em prova. Entramos numa fase em que os clubes como o Liverpool conseguem rodar mais e até manter o nível. Não estamos habituados a isso ainda. Não podemos perder pontos no campeonato e ainda podemos apanhar equipas como o Liverpool ou o Bayer Leverkusen e a rotação pode criar dificuldades. Sei que o plantel está todo preparado, mas é preciso ter muita sorte. Para o campeonato já o é, mas para a Liga Europa também num clube português... É preciso muita sorte. Eu tenho muita sorte, mas é algo muito difícil. A nossa prioridade é o campeonato, mas não queremos deixar a Liga Europa. É um mundo de diferença. Quando isto equilibrar, não vamos dizer que 'não' a nenhuma prova», disse, em conferência de imprensa.



O treinador dos leões falou ainda sobre Fresneda, espanhol que tem tido problemas físicos e que ainda não se afirmou no clube. «Há espaço para todos, mas depende deles. É mais uma opção, ele também pode jogar à esquerda. O Geny joga mais à direita, mas também pode jogar à esquerda enquanto o Esgaio é mais do lado direito. Podem existir lesões, mas o espaço que podem ter é o espaço que conquistarem», atirou.



Amorim assumiu ainda que St. Juste vai ser convocado, mas que a sua utilização ainda não é certa. «Depende do que o jogo pedir. Poderá entrar amanhã», referiu.



O Sporting joga a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa frente ao Young Boys, esta quinta-feira (20h00), em Alvalade.