Paulinho é baixa no Sporting para os próximos jogos, confirmou Ruben Amorim na antevisão ao segundo jogo com o Young Boys para a Liga Europa.

«O Paulinho não está apto. Não sei ao certo quando vai voltar. Não vai estar para esta eliminatória e não vai estar com o Rio Ave», disse o treinador do Sporting.

Amorim foi questionado sobre o facto de Gyökeres poder eventualmente precisar de algum tempo de descanso numa fase muito exigente da época. Sobre isso, o técnico dos leões garantiu que o avançado sueco está habituado a este ciclo de jogos. «O Viktor está pronto. Jogava no Championship, onde tinha jogos sucessivos. Corre muito, mas entre esforços pode descansar mais um bocadinho do que o resto da equipa. O resto às vezes recupera um bocadinho mais rápido do que ele», disse.

«Não temos muitas soluções para a frente. Temos mais na defesa do que para a frente, o que nos limita um bocadinho. [Mas] Todos têm de estar preparados para jogar de três em três dias e, neste caso, quase de dois em dois. O Viktor está pronto. Ele não gosta de sair, mas se tiver de sair vai sair. Se não tiver de sair, vai fazer os jogos e vamos recuperá-lo da melhor maneira», concluiu.