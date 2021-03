Ruben Amorim, treinador do Sporting, elogiou Gonçalo Inácio, central que marcou o golo da vitória sobre o V. Guimarães, e também Daniel Bragança que se estreou a titular na Liga.

«Inácio fez um jogo excelente. Não nos podemos esquecer que jogou no lugar que tem sido do nosso capitão, que nos faz muita falta. Mas não teve problema. O Inácio jogou muitas vezes no meio durante a pré-época. Pode jogar à direita, ao meio e à esquerda, o que revela muito do que é a qualidade dele. Mas não esperava um jogo diferente do que ele fez. Fez um grande jogo, mas um jogo normal dentro da qualidade que tem.»

[sobre a exibição de Daniel Bragança]

«O Dani é muito inteligente. Tem muita bola. Jogámos com três médios e ele percebeu onde estava o espaço. Ele tem respondido bem e assim acho que todos percebem que podem ser titulares. Tem muita qualidade e uma formação muito boa no Sporting.»

[o que mudou com a entrada dele?]

«Ajudou-nos a mudar as referências que o adversário podia ter. Ser uma lufada de ar fresco é subjetivo. O Vitória defende habitualmente com uma linha de quatro. Hoje jogou com linha de cinco para encaixar nos três homens que costumamos ter na frente. Eles esperavam outra coisa e criámos dificuldades com a inclusão do Dani.»