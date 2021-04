Luiz Phellype lesionou-se há mais de um ano no jogo contra o Marítimo, recuperou da lesão grave e não mais voltou a competir pela equipa principal do Sporting. O avançado de 27 anos tem atuado pela equipa B dos leões e marcou dois golos nos últimos dois jogos.



Apesar de estar às ordens de Felipe Çelikkaya no Campeonato de Portugal, o jogador brasileiro mostrou-se disponível para ajudar o plantel às ordens de Ruben Amorim.



«Marquei mais um golo e ganhámos novamente, graças a Deus. Sinto-me muito melhor a cada jogo. Os meus dois primeiros jogos foram difíceis, vinha de um ano e um mês sem jogar. Agora vivo outro momento, estou à disposição, mostrando ao treinador que estou bem e fazendo o que sei», referiu, em declarações ao «Lance».



«A decisão é deles. Se precisaram de mim, estou aqui. O que mais quero é estar bem fisicamente e voltar a ser o jogador que era. Vamos ver o que acontece», acrescentou.



Lembre-se que o Sporting usou Tiago Tomás e Sporar como avançados na primeira metade da época e contratou Paulinho ao Sp. Braga enquanto o esloveno fez o percurso inverso envolvido no negócio do internacional português.