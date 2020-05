Atualmente a recuperar de uma lesão grave no joelho direito, Luiz Phellype abre as portas a uma possível chamada à Seleção Nacional.

«Já sou naturalizado português, tenho passaporte europeu. Já falei sobre isso com o meu empresário. Sentir-me-ia muito honrado, porque há uma história de brasileiros em Portugal, com Pepe, Deco, que é um ídolo aqui, e o Liedson. Ficaria bastante honrado e pensaria com carinho na possibilidade», disse numa entrevista ao programa Troca de Passes, da SporTV brasileira.

O avançado do Sporting, que está em Portugal desde 2013, abordou ainda um possível regresso ao Brasil no futuro, mas garantiu estar confortável nos leões. «Quando somos crianças, temos o sonho de jogar num grande clube brasileiro. Eu vim logo para a Europa. Estou bem no Sporting, tranquilo e não tenho vontade de sair daqui. Há jogadores que voltam para o Brasil para estarem perto da seleção e terem mais visibilidade. O Flamengo com Jorge Jesus deu um passo importante para voltar a ser o que era há 15 ou 20 anos, quando era mais equilibrado em relação a outras equipas da Europa. Vimos na final do Mundial que Flamengo não está tão atrás do Liverpool. Não seria um passo atrás na minha carreira. Dependendo da oportunidade e das minhas condições, seria bom», afirmou, analisando depois o suceso de Jesus no Brasil.

«Para quem já conhecia Jorge Jesus, não foi uma surpresa tão grande, porque já sabíamos como ele era e o quão bom treinador é. Claro que havia dúvidas sobre se daria certo no Brasil, mas ele conseguiu colocar as ideias dele e os jogadores do Flamengo abraçaram a ideia. Nunca trabalhei com ele, mas quem trabalhou diz-me que é um treinador fantástico e que está acima da média.»

Luiz Phellype comentou ainda o suposto interesse do Flamengo no verão do ano passado. «O que me chegou foi uma sondagem, que foram feitas algumas perguntas para saber o valor e o tipo de negócio que podia ser feito, mas que eu saiba não houve proposta.»