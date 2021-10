Matheus Reis parece ter conquistado um lugar no onze do Sporting, onde tem sido aposta de Amorim tanto a central como a lateral esquerdo, posição na qual Rúben Vinagre parece vir a perder espaço. Após o triunfo sobre o V. Guimarães, Ruben Amorim explicou a aposta no brasileiro ex-Rio Ave.

«O Matheus e o Vinagre têm dividido o tempo. Depende dos jogos e do momento de cada um. Temos de lembrar que o Matheus Reis quando chegou a meio da época passada nem estava a treinar, demorou a adaptar-se, teve de assimilar as ideias da equipa, estava um bocadinho gordinho… E os jogadores precisam de tempo. O Matheus Reis trabalha muito bem, teve momentos difíceis. Mas quando trabalham têm tudo do treinador. Eu acho que eles podem melhorar muito e vou tentar ajudá-los para serem melhores jogadores. E o Vinagre de um momento para o outro vai estar a jogar.»