Recrutado há um ano ao Santa Clara, Hidemasa Morita teceu rasgados elogios ao treinador do Sporting, Ruben Amorim.



«Amorim é um motivador e um estratega de topo. Na segunda metade da temporada tivemos mais oportunidades para conversar um com o outro», referiu, durante a participação no programa «Football Time» da DAZN.



O internacional nipónico destacou ainda o bom ambiente que se vive no plantel leonino.«Há uma boa relação entre todos. Quando estou lá [no Sporting] sinto que estou a representar todos os japoneses», afirmou.



Na época de estreia em Alvalade, Morita participou em 41 jogos do Sporting, tendo assinado seis golos e quatro assistências.