João Palhinha jogou contra o Benfica, depois de o Sporting recorrer ao Tribunal Central Administrativo do Sul. Mas o caso não morreu. A FPF já recorreu dessa medida cautelar para o Supremo Tribunal Administrativo e o Benfica fez participação ao CD que, entretanto, decidiu abrir um inquérito.



Perante todas estas movimentações, os jornalistas perguntaram a Ruben Amorim se está preocupado. O treinador garante que não e diz que o Sporting se salvaguardou antes de decidir avançar para o processo judicial.



«Ainda esta semana apanhei uma conversa entre o [Hugo] Viana e o Palhinha, para ele estar tranquilo. Estamos tranquilos e à espera de uma decisão para ficarmos completamente esclarecidos. Não temos nenhuma preocupação. Salvaguardámo-nos, a nossa preocupação é zero. O que pergunto à direção é se o Palhinha pode ir a jogo. Pode? Então não me preocupo mais com isso», disse o treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Paços de Ferreira.



A reação sobre as recentes questões de arbitragem, levantadas pelo FC Porto, foi exatamente igual: aparente indiferença. «Só quero preparar bem o jogo. Falo de arbitragem quando me perguntam sobre algum lance. Só espero um jogo sem casos.»