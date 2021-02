As contas são simples: se o Sporting vencer o difícil Paços de Ferreira, fica com dez pontos de vantagem sobre o FC Porto e, no mínimo, 11 sobre Sp. Braga e Benfica. Uma margem mais do que segura, mas que Ruben Amorim pretende relativizar.



E até brinca com o golaço que Cristián Borja, ex-jogador dos leões que foi cedido ao Sp. Braga, fez este domingo nos Açores.



«Diferença de dois dígitos? O FC Porto, para já, reduziu um ponto. O Benfica ainda joga hoje em Moreira de Cónegos e o Sp. Braga está a jogar nos Açores e o Borja fez um grande golo – o que não é bom para o treinador do Sporting [Borja poucas vezes foi opção com Amorim]», referiu o treinador do Sporting em conferência de imprensa.



«A classificação diz que estamos na frente. Mas não olhamos tanto para os nossos rivais. Olhamos mais para os nossos jogos e o último diz-nos que o Gil criou muito perigo na primeira parte. Devíamos ter jogado mais.»