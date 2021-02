Uma das chaves para a vitória do Sporting nos Açores foi a entrada de Daniel Bragança a meio da segunda parte. O esquerdino não tem sido muito utilizado - oito jogos como suplente utilizado e 157 minutos na Liga -, mas Ruben Amorim revela que no futuro será opção com regularidade.



«Importante é realçar a forma como os jogadores entraram em Barcelos, não que os que saíram estivessem mal. O Inácio, o Daniel Bragança. O Dani merecia jogar mais e vai jogar mais no futuro. Tem entrado sempre bem», disse Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Paços de Ferreira.



O treinador falou também sobre a ligação atual entre os adeptos e o clube, que aparece revitalizada esta época. Mas entrega esses louros à equipa.



«O mérito é dos jogadores, porque eles é que estão lá dentro. Isto advém dos resultados; no final da época passada, disseram que falhámos um objetivo, porque ficámos em quarto lugar. O que há é mérito dos jogadores, dos resultados; o facto de apostarmos na formação, com muitos portugueses, também chama as pessoas, cria uma ligação. Eu só usufruo dessa ligação, estou a colher alguns frutos do trabalho que foi feito na formação. Os resultados escondem a divisão entre os adeptos; garanto-lhe que se isso mudar, a divisão reaparece.»