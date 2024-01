Após a folga, Ruben Amorim recebeu boas notícias na preparação para a partida contra o Vizela, da 18.ª jornada da Liga.



Jeremiah St. Juste voltou a treinar sem limitações depois de mais um mês parado devido a lesão, informaram os leões numa nota divulgada no site oficial. Além do central neerlandês, o técnico do conjunto que lidera o campeonato contou também com o jovem da formação, Manuel Mendonça.



Em sentido contrário, Fresneda continuou a fazer tratamento e está fora das opções para o jogo com o Vizela, agendado para as 20h45 da próxima quinta-feira.



O Sporting volta a treinar esta quarta-feira, às 10h30, em Alchocete. Às 12h15, Ruben Amorim vai fazer a conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Minho.