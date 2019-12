O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, deixou reparos positivos à polivalência do compatriota e futebolista do Sporting, Marcos Acuña, considerando mesmo que se fosse questionada a posição em campo ao jogador dos leões, a resposta teria difícil exatidão.

«Se perguntasse hoje ao Acuña qual é a sua posição, ele não sabia responder-te: num domingo no Sporting, joga com três centrais, no seguinte joga aberto à esquerda num 4x4x2 e depois joga a interior em 4x3x3. Sempre pela esquerda, vão mudando-o, mas nem tanto», afirmou o técnico de 41 anos, em declarações ao jornal Olé, publicadas na quinta-feira.

Scaloni notou, ainda, que as ligeiras adaptações de Acuña no Sporting, jogando a lateral-esquerdo ou mais adiantado no apoio ao ataque, podem ser benéficas nas opções a tomar.

LEIA MAIS: todas as notícias do Sporting

«Há alturas em que não pode mudar-se um sistema com os mesmos jogadores e há alturas em que podes fazer outro sistema com os mesmos. Por exemplo, o Acuña pode fazer duas ou três funções, então é benéfico fazer certas mudanças. Acredito que às vezes são feitas mudanças para melhorar a equipa, melhorar a forma de criar problemas à outra equipa e não só para defender-te dela», referiu Scaloni, frisando, porém, que há adaptações que não têm «sentido», o que não é o caso de Acuña.

«Se me disserem que um [jogador] que jogue a nove, passe a jogar a central, não tem sentido. Hoje em dia, qualquer jogador faz duas ou três posições e acreditamos que isso é fundamental», expôs.