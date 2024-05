Se motivação faltasse, aqui vai mais uma.

Vários antigos jogadores do Sporting desejaram boa sorte à equipa leonina para a final da Taça de Portugal deste domingo, frente ao FC Porto, no Estádio do Jamor.

O vídeo publicado pelo emblemade Alvalade nas redes sociais junta ex-futebolistas do clube como Nuno Mendes, Ugarte, Balakov, Daniel Carriço, Nani, Raphinha, Diego Capel e Carlos Mané.

O Sporting defronta o FC Porto este domingo, a partir das 17h15.

Ora veja o vídeo: