O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Pedro Bondo, lateral-esquerdo que chega proveniente do Petro de Luanda.

No comunicado divulgado, os leões escrevem que o jovem de 18 anos, bicampeão nacional de Angola, é «uma das grandes promessas do futebol angolano».

O reforço para 2023/24 vai, pelo menos numa primeira fase, integrar a equipa B do clube de Alvalade.

«Não estava à espera [do convite do Sporting], quando soube fiquei muito feliz. Falei com os meus pais e a minha família reagiu bem, a minha mãe disse ‘vai lá e rebenta’. Felizmente deu tudo certo e todos ficaram felizes, estou cá para ajudar», disse, à Sporting TV.

«Passaram por aqui grandes jogadores como o Cristiano Ronaldo. Já me explicaram que o Sporting CP aposta muito nos jovens e eu sou mais um, vou dar o meu contributo para ajudar a equipa da melhor forma», acrescentou.