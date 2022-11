O futebolista do Sporting, Pedro Porro, relativizou ter o seu nome associado ao Barcelona, em Espanha, garantindo apenas foco no trabalho, ao serviço do Sporting.

«Tudo bem, estamos a trabalhar», começou por dizer, aos microfones de um repórter do El Chiringuito, antes de responder à possibilidade Barcelona, treinado por Xavi Hernández.

«Estou concentrado em passar uns dias com a família e não falar disso. Para mim, isso não é um assunto meu, estou a continuar a trabalhar e isso é o principal», referiu o lateral-direito, que tem contrato com os leões até 2025 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Questionado ainda sobre a convocatória de Espanha para o Mundial do Qatar, Porro garantiu apoio aos eleitos. «Na verdade, os 26 que estão, temos de estar com eles até à morte. É continuar a trabalhar», afirmou.