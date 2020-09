Declarações do futebolista do Sporting, Nuno Santos, à SportTV, após a vitória por 2-1 ante o Valladolid, em jogo de pré-época, em Alverca:

«Sinto-me bem, integrado, a equipa tem-me ajudado muito e vamos para mais vitórias, continuar com esta pré-época, exigente, mas muito boa para nós.»

«Jogo positivo, tivemos bola, tentámos jogar, já estamos assimilados com as ideias do mister Rúben. É continuar com o trabalho. As vitórias dão moral, mas isto é a pré-época. Interessa é, quando começar o campeonato, estarmos fortes e conseguimos as vitórias que queremos e que os sportinguistas querem.»

«No ano passado, no Rio Ave, já fazia o flanco todo, já estou habituado, dá continuidade. Temos estado bem, estamos a criar um grupo fantástico.»

[O que o treinador tem pedido:] «Tem-nos pedido para nos divertirmos, o futebol é isso, somos profissionais, queremos é jogar, quando a qualidade está no jogo, as coisas começam a fluir.»

[Primeiras semanas no Sporting:] «Muito boas, adoro estar aqui e quero continuar forte. É uma época grande, com muitos jogos e objetivos.»

«Escolhi o Sporting porque gosto de aqui estar, é um clube grande, que vai ganhar títulos este ano.»