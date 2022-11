Pai de Mateo Tanlongo, Fabian Tanlongo saiu este domingo em defesa do filho, depois das críticas do Rosario Central, Ricardo Carloni, do seu presidente a propósito do processo de saída do jovem futebolista para o Sporting.

Numa carta enviada à comunicação social argentina, Fabian Tanlongo nega a versão do clube e de Carloni e revela que tentou que o Rosario ganhasse algum clube com a saída do médio de 19 anos para os leões.

«O Mateo recebia um salário de 63 mil euros e o clube tem uma dívida para com ele há meses. Nestes anos podiam ter renovado com ele anualmente para impedir que ele saísse a custo zero. Como querem manter um jovem que estava no clube desde os seis anos quando não tentam mudar as condições salariais e mantêm um salário ridículo?», começou por questionar, citado pelo La Capital.

«Os dirigentes do Rosario Central repararam que o Mateo estava nos últimos meses de contrato e se não o tiraram da equipa foi porque o treinador Carlos Tévez o valorizava e disse-lhes isso. Graças a Tévez, o meu filho sempre quis manter até ao último momento a esperança de renovar com o clube», continuou, acusando a direção do Rosario de faltar à palavra a propósito da saída de Carlos Tévez do comando técnico.

Fabian Tanlongo prosseguiu depois: «Essa foi a gota de água e esta família cansou-se das mentiras do Sr. Carloni. (...) Quando discutíamos os valores da renovação, vinham sempre alterados face ao que já estava previamente combinado. Pedimos aos representantes do Mateo que dissesse aos clubes europeus interessados nele que tivessem em mente que teriam de pagar uma compensação ao Rosario, apesar de esta direção ter feito de tudo para que ele saísse livre no dia 31 de dezembro. Inclusivamente o Sr. Carloni aceitou esse acordo a 15 de novembro, mas no dia a seguir avisou-nos que tinha de ser tudo pago até 16 de dezembro. A partir daí tentámos reunir, mas sem sucesso.»

«Preferiu recorrer a um empresário argentino, comprometendo-se a pagar uma comissão de 7,5 por cento, quando a Stellar Group [empresa que gere a carreira de Tanlongo] inclusivamente já tinha dito que cedia parte dos seus lucros na operação para que fossem transferidos para o Rosario», acrescentou.

Mateo Tanlongo, diga-se, aterrou em Portugal a 13 de novembro, para assinar com o Sporting, mas até à data o negócio ainda não foi oficializado.