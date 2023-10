O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Arouca (2-1), em jogo da oitava jornada da Liga:

[Sobre a maturidade da equipa e os aplausos a Gyökeres] «Percebo e é normal, porque é jogador que com menos um nos permitiu respirar. Os adeptos gostaram disso, porque viu-se a influência que teve com o desenrolar do jogo. Percebo os adeptos, mas toda a gente trabalho muito, depois de um jogo [Atalanta] muito exigente, respondemos em todos os momentos do jogo. Na primeira parte foi uma equipa a atacar e a defender, com a expulsão o jogo mudou um bocado, mas tivemos a capacidade de dar a volta. A equipa mostrou maturidade, adaptou-se a todos os momentos do jogo e percebo os aplausos.

[Agressividade sobre Gyökeres] Vou apenas dizer que é impossível tirar essa agressividade, porque é grandinho e não é rapaz para ter medo. E ele não sabe jogar de outra forma, às vezes tentamos pará-lo e ele nunca tem calma. Em relação às queixas dos adeptos [sobre as faltas ao sueco], desde que não seja do treinador e do onze do treinador, queixem-se à vontade.»