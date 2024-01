A equipa B do Sporting voltou a falhar o acesso ao play-off de promoção, mas Ruben Amorim destacou o papel de Filipe Çelikkaya que tem permitido preparar jogadores para a equipa principal, avançando com o exemplo de Afonso Moreira, mas também de Mateus Fernandes, jogador que tem dado cartas no Estoril e que o treinador diz, agora, que «está pronto para a equipa principal dos leões.

«Não sei se é um falhanço, o Çelikkaya quer ganhar todos os jogos e passar para fase de promoção. Teríamos também de ver se tínhamos capacidade para estar na II Liga ou se tínhamos de ir buscar outro tipo de jogadores para nos aguentarmos na II Liga. Não sabemos o que seria melhor ou pior. Seria melhor estes jogadores terem uma competição até ao fim, mas o importante na equipa B é que os jogadores estejam preparados», começou por analisar o treinador no decorrer da conferência de antevisão do jogo com o Casa Pia.

Foi depois que o treinador deu o exemplo de Mateus Fernandes, quase a antecipar o regresso do médio a Alvalade. «Da mesma maneira como não subimos o ano passado, mas depois olhamos para o Mateus Fernandes e a forma como joga, está preparado para a equipa principal. Muitos jogadores têm vindo à equipa principal, esse é o ponto principal da equipa B», destacou.