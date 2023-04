Quarto classificado, a 10 pontos do terceiro posto, embora com um jogo por disputar, o Sporting ainda ambiciona lutar por outros lugares no campeonatos, afirmou Ruben Amorim este domingo, em conferência de imprensa.

O treinador dos leões, contudo, admitiu que a equipa tem uma tarefa difícil pela frente, já que «os rivais não perdem pontos».

«Passando a eliminatória [com a Juventus], na gestão dos jogadores, olharíamos sempre mais para a Liga Europa. Neste momento, é ganhar todos os jogos, vai jogar a melhor equipa. A classificação não está fechada, é preciso ter atenção a isso, vamos ter de dar o máximo, acelerar a fundo e ver o que pode acontecer no fim. Sem Liga Europa, a melhor equipa vai jogar os próximos jogos, como sempre o foco é no campeonato», disse o treinador dos leões na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, onde vai estar ausente do banco, depois de ter sido suspenso por uma partida, devido à expulsão diante do Arouca.

«Em relação à expulsão, só vejo o facto de sair muito da área, posso ser expulso por isso, mas acho que foi um exagero. Se os treinadores forem expulsos por aquelas aquelas palavras, estamos todos expulsos. Não vou falar muito sobre isso, foi uma falha minha, tenho de ser ainda melhor nisso, tenho de pensar no bem estar dos jogadores e, nesta fase, teria de estar no banco. Mas temos o jogo bem preparado, sabem o que fazer e vamos estar fortes neste jogo», vincou.

Quanto ao adversário desta jornada, Amorim lembrou as dificuldades que impõe na condição de visitado e elogiou o trabalho de Moreno.

«É uma equipa que precisa de pontos, o Moreno está a fazer um grande trabalho, porque está a remodelar. O Vitória já entrou nesse processo no tempo do Rui Vitória, está a fazer o mesmo, a alcançar resultados com miúdos da formação. É um jogo muito perigoso, toda a gente sabe o que é jogar em Guimarães.

O Sporting desloca-se ao reduto do V. Guimarães esta segunda-feira, numa partida da 29.ª jornada da Liga agendada para as 20h15 e com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.