Antes do jogo com o Famalicão, marcado para domingo, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, voltou a reconhecer a importância da paragem do campeonato por força do Mundial do Qatar. Em tom de brincadeira, o técnico leonino até admitiu que vai torcer para que o Uruguai, de Ugarte e Seba Coates, seja eliminado por Portugal no Grupo H.

«100 por cento com Portugal no Mundial, principalmente porque o Uruguai tem jogadores do Sporting. Tudo o que seja eliminar o Uruguai para mim é sempre a favor. Quero é que os jogadores cheguem mais rápido. Se tivesse muitos jogadores na seleção portuguesa estaria dividido porque precisava dos jogadores mais cedo. Vou estar a torcer com a bandeira e a camisola por Portugal. Já disse ao Seba que marcamos os voos para virem logo após a fase de grupos, queremos os jogadores cá», afirmou Amorim em conferência de imprensa.

Sotiris Alexandopoulos chegou no último mercado ao Sporting, mas o treinador verde e branco acredita que o médio grego ainda tem de evoluir, algo que poderá fazer nestas próximas semanas.

«O Soto vai à seleçao mas volta mais cedo, é o jogador que precisa mais. Temos jovens que vão às seleções jovens, outros que já jogaram na equipa principal do Sporting e vão à sub-19, isso para mim é que é difícil de entender. O Dário vai ter mais tempo com a equipa principal, devido à ausência de jogadores no meio-campo, podem ter mais tempo para trabalhar connosco. Sem o Seba, podemos fazer alterações na defesa, defender com quatro ou cinco, já que o Seba tem características específicas por ser o central do meio. Vamos aproveitar cada minuto para melhorar a equipa, tendo atenção a jogadores como o Soto. O Arthur adaptou-se mais rápido, o Soto é o jogador que precisa de mais tempo para se nivelar ao resto da equipa em termos de entendimento de jogo», realçou.

Amorim garantiu ainda que o Sporting vai «aproveitar este tempo» para preparar o mercado de inverno e a próxima época.

Quanto ao jogo em Famalicão, onde ainda não poderá contar com Neto, Nuno Santos e Daniel Bragança, salientou a necessidade que a equipa tem em ganhar consistência.

«Em Famalicão, vamos ter muita atenção as características dos jogadores da frente, aos laterais, à velocidade dos centrais. É uma equipa perigosa. Precisamos de ganhar e de ser consistentes em todos os aspetos: não sofrer, ser bons em bolas paradas, marcar golos, conseguir a segunda vitória consecutiva e construir a paragem», concluiu.

O Sporting visita o Famalicão este domingo, às 20h30 deste domingo, em jogo da 13.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.