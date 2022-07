O treinador do Sporting, Ruben Amorim, na flash interview à Sport tv, após a derrota no Troféu Cinco Violinos, com o Sevilha (1-2, após g.p.), em Alvalade:

«[Análise ao jogo e à pré-época do Sporting] Tem sido uma pré-época muito proveitosa, tirámos muitas duvidas de jogadores novos, mas já tínhamos muitas certezas, porque não mexemos assim tanto no grupo. Tem corrido tudo bem e ainda temos tempo para melhorar até ao início do campeonato. Em relação à partida de hoje, a primeira parte foi muito difícil e estes momentos difíceis na pré-época, às vezes, são uma bênção e são bons para os jogadores. Retirámos muita coisa da primeira parte e retirámos muita da segunda. Tivemos um excelente espírito para dar a volta num jogo que estava muito complicado, onde o Sevilha esteve muito bem, mostrou que era uma equipa muito adulta e nós, na primeira parte, mostrámos que ainda temos muito a crescer. Mas, volto a dizer, que às vezes estas coisas são uma bênção, principalmente na pré-época. Depois, na segunda parte, tentámos dar a volta ao jogo, fomos mais pressionantes. Obviamente, o Sevilha também mexeu muito na equipa e aproveitámos isso tudo para chegar ao empate e, depois, nos penáltis, é uma lotaria.

[Integração dos reforços] Está a correr muito bem, a maioria deles são jogadores que jogam em Portugal e portanto a adaptação é mais fácil. Obviamente, vêm para um clube de grande exigência e isso demora algum tempo. Mas estou feliz com o grupo, muito satisfeito com a equipa e vejo com bons olhos a nossa próxima época.»